A hiper chic Park Avenue, com suas galerias de arte e prédios com porteiros de luva branca, não é normalmente conhecida como um shopping destination. Mas ali, escondida, entre as ruas 57 & 58, você encontra uma das lojas de objetos, acessórios masculino e feminino, livros e móveis para casa mais bacanas de NY. A Maison 24 vem lá dos Hamptons com décor e ambiente com ares de anos 70. Muito acrílico (a linha da designer Alexandra von Furstenberg é linda), brilho, cores fortes e design com uma pegada de humor. Tudo escolhido pelos próprios donos, Louis Marra & Allison Julius, que estão sempre presentes e ajudando na difícil de tarefa de decidir o que levar!

470 Park Avenue

(212) 355-2414

Imagem: NYLocal