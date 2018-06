A gente ama tudo by Marc Jacobs e ama ainda mais quando sabemos que tem produto novo na área. Marc Jacobs Beauty era inevitável e a loja já está funcionando na Bleecker Street (where else?!). Ocupando a antiga loja de acessórios, ali você encontra a linha completa com sombras, batons, rímel, bases e uma incrível seleção de esmaltes com cores e embalagens irresistíveis. Também nas prateleiras seus perfumes e alguns pequenos acessórios como makeup bags criadas com as mesmas estampas da sua coleção de prêt-a-porter.

Como dizem por aqui : to die for !

385 Bleecker Street

Imagem: NYLocal