Mario Testino, um dos fotógrafos de moda mais badalados do mundo, agora é designer de acessórios. Numa parceria exclusiva com a Net a Porter acaba de lançar uma pequena coleção de T-shirts, bolsas e bijoux utilizando estampas de suas fotografias inspiradas no Peru onde nasceu. As vendas da Mario Testino for MATE vão para a The MATE Asociación criada com objetivo de promover as artes e cultura em Lima. Tudo lindo como seu trabalho que vemos nas revistas de moda do mundo inteiro.