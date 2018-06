Mercadinho gourmet

[galeria id=5618]

O nome não poderia ser mais apropriado: All Good Things é tudo de bom. Localizado num prédio de 1845 em Tribeca tem uma floricultura logo na entrada. Seu dono, o arquiteto Kyle Wittels, reuniu 8 fornecedores de primeira e transformou o espaço num pequeno e charmoso mercado. All Good Things Fish and Produce Stand, Blue Bottle Coffee, Blue Marble Ice Cream, Cavaniola’s Gourmet Cheese Shop, Dickson’s Farmstand Meats, Nunu Chocolates, Orwasher’s Artisan Bakery e Polux Fleuriste foram os escolhidos e fazem um mix perfeito. E claro, para deixar o ambiente mais legal e agradável, um café/restaurante nos fundos para um almoço ou cafezinho rápido.

All Good Things

102 Franklin Street

212-925-5081

Imagens: NYLocal