Quando as companhias aéreas limitaram o tamanho de produtos de beleza (cremes, batons, perfumes, sprays etc) permitidos na mala de mão, as empresas viram uma oportunidade e criaram os chamados travel size kits. Com o tempo porém, as consumidoras perceberam que aquelas pequenas embalagens eram, de fato, muito convenientes para o dia a dia. Não demorou muito e os chamados bite sizes ocuparam lugar de destaque nas prateleiras. Receberam embalagem própria, nada com cara de amostra, servindo inclusive como ferramenta de Marketing. Empresas como a Birchbox e Bellabox criaram um programa de fidelidade onde a consumidora recebe mensalmente uma caixa com amostras de novos produtos, podendo testá-los antes de comprar o tamanho original. Atender as necessidades do cliente é tudo hoje em dia!

Imagens: NYLocal