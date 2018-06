Moda masculina

Duas novidades para ala masculina em NY: Han Kjobenhaven e Personnel of NY.

A primeira, com nome complicado, traz o melhor do design dinamarquês e o resultado é uma coleção clean e moderna com destaque para jeans, óculos e os acessórios com pegada utilitária.

27 Prince Street

Personnel of NY é produto de um casal, Kristi Paras e Emilio Ramirez, que reuniu objetos, artigos de perfumaria, acessórios e peças básicas para um guarda roupa prático e urbano, com cara de Nova York. A boutique também tem roupa feminina e perfeita para uma tarde de shopping a dois.

9 Greenwich Avenue

Imagens : NYLocal