Moda sobre rodas

A nova iorquina Joey Wolffer, inspirada nos famosos food trucks que rodam pela cidade, está por trás do The Styleliner, uma boutique sobre rodas. Depois de trabalhar como designer de joias e diretora de estilo, resolveu abrir seu próprio negócio mas queria fugir do modelo tradicional de uma loja. O Styleliner reúne acessórios do mundo inteiro garimpados e escolhidos a dedo por Joey. Bolsas, sapatos e bijouterias espalhados pelo interior do caminhão dão um clima de bazar e fazem a experiência mais interessante ainda. A partir do dia 22/5 o Styleliner se muda para os Hamptons onde circula durante todo o verão.

Imagem: NYLocal, The Styleliner