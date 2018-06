Uma loja no Brooklyn combinou duas tendências de varejo: customização e foco em apenas um produto. A Module R, como diz o nome, oferece objetos em módulos. Fica a critério do cliente combinar, expandir, criar e/ou transformar estes mesmos de acordo com seu próprio gosto. A variedade dos produtos é grande, desde brinquedos, acessórios até móveis.

O fundador da marca, o arquiteto e artista, Donald Rattner, diz que a loja oferece uma alternativa mais personalizada para os produtos produzidos em massa. Vale conferir!

Module R

141 Atlantic Avenue (entre Henry & Clinton Streets)

Brooklyn

Imagem: Module R