A cadeia japonesa Muji anda crescendo em NY. Não é para menos, quem não ama o design clean, moderno, sem poluição visual de mil logos e detalhes ? Além de toda parte de papelaria, ainda encontramos móveis, roupas e acessórios dentro da mesma filosofia de menos é mais. A loja nova em Cooper Square acaba de ser inaugurada e está linda ! Localização super conveniente para os muitos estudantes que moram nesta área. E para quem não teve tempo, a lojinha dentro do aeroporto JFK é uma última chance para se levar algo de volta para casa.

Muji East Village

52 Cooper Square (entre East 6th and 7th Streets)

(212) 358-8963

Muji On The GO

JFK International Airport

Terminal 5

(718) 917-8989

Imagens: apartmenttherapy