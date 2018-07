Arte no Queens

Uma visita ao The Noguchi Museumé perfeito para quem quer explorar um pouco mais de NYC. O museu está localizado em Queens, onde o artista tinha seu estúdio, e reúne esculturas, maquetes, desenhos e um lindo jardim com alguns de seus trabalhos. Isamu Noguchi , que era filho de japonês com uma americana nasceu nos EUA e ficou mais conhecido pelos seus espaços públicos e projetos paisagísticos que incorporavam elementos dos jardins japoneses com seus pequenos lagos, riachos e quedas d’água. Noguchi também criou cenários de teatro e objetos de decoração como suas famosas luminárias feitas com papel de arroz. Chegar no museu não é tãoooo complicado: utilize o shuttle que parte de Manhattan aos domingos.

O bairro de Queens vem se firmando como um novo destino para quem gosta de arte. A PS1, braço de arte de vanguarda do MoMA e o Museum of the Moving Image, estalando de novo depois de uma longa reforma, são duas outras ótimas opções.

9-01 33rd Road (at Vernon Boulevard)

Long Island City

(718) 204-7088