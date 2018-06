Hoje é dia do Annual Museum Mile Festival. Os museus localizados ao longo da 5th Avenida no Upper East Side (Museum Mile) abrem suas portas e oferecem uma programação especial com vários eventos, música e atividades para crianças entre 6pm – 9pm. A entrada é franca e o trecho da 5th Ave é fechado para carros. Alguns dos participantes: Metropolitan Museum of Art, Neue Galerie e Museum of the City of New York. Detalhes e mais informações no site oficial. Chova ou faça sol!