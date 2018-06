Bijouterias no Museum of Arts & Design

Barbara Berger tinha apenas 13 anos quando comprou seu primeiro brinco Chanel num mercado de pulgas na França. Filha de um negociante de diamantes, se tornou uma das maiores colecionadoras de bijoux couture do mundo com um acervo de cerca de 3000 (!) peças. A partir do dia 25 junho, cerca de 450 modelos, entre colares, brincos e pulseiras incríveis, alguns exemplares únicos, estarão reunidos pela primeira vez numa exposição no Museum of Arts and Design. A exposição coincide com o lançamento do livro publicado pela editora Assouline com texto de Iris Apfel também conhecida por seu estilo exótico e acessórios extravagantes. E como nada mais interessante do que ouvir do próprio colecionador, no dia 27* tem palestra e noite de autógrafos com ela mesma, Barbara Berger. Outros workshops e tours guiados estão programados e mais informações você encontra no site oficial.

Fashion Jewelry: The Collection of Barbara Berger

25 junho – 20 janeiro 2014

MAD

2 Columbus Circle

212 299 7777

* Quinta, 27 junho 2013 – 6:00 pm @ The Theater at MAD (entrada franca!)