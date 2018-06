E a programação para o Fall 2013 em NY continua com força total. Mais 2 eventos para anotar na agenda:

City Modern – Uma oportunidade única de se conhecer alguns dos projetos de arquitetura, participar de tours em apartamentos e townhouses, atender palestras e workshops, visitar estúdios e até cocktails parties com arquitetos e designers que trabalham em NYC. Tickets e mais informações no site oficial.

Museum Day – Sábado dia 28 entrada FRANCA em cerca de 30 museus e instituições culturais espalhadas pela cidade. Brooklyn Museum, The Skyscraper Museum e Museum of Arts and Design são apenas alguns exemplos. Programa para toda família.

Imagens: NY Mag