Na sala com Cristovão Colombo

Sabe aquela estátua de Cristovão Colombo que fica bem em frente ao Time Warner Center ? Columbus Circle como chamam. E já pensou como é a vista lá de cima? Pois é, dentro da iniciativa de trazer arte para a população, a prefeitura de NY (Thanks Mayor Bloomberg!) patrocinou o projeto do artista japonês Tatzu Nishi, Discovering Columbus. Nishi é conhecido por transformar nossas experiências com monumentos e construiu um apartamento ao redor da estátua acessível por uma escada erguida na área. A cerca de 20 metros do chão a instalação promote ser a grande atração nos próximos meses. A entrada é gratuita mas é preciso reservar a visita no site oficial ou pegar o ticket no kiosk localizado no Time Warner Center. Imperdível !

Até 18 novembro

Imagens: NY Post