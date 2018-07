NARS & Andy Warhol tudo a ver !

Em outubro chega nas lojas a linha de maquiagem inspirada no artista pop (http://www.narscosmetics.com/andywarhol)! Os estojos e embalagens dos batons já valem uma passada na sua boutique na Bleecker St.

O lançamento coincide com a abertura da exposição no Metropolitan Museum – Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years.

NARS – 413 Bleecker St