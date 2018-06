MoMA, Metropolitan Museum, Guggenheim, sem dúvida na list de top museus do mundo e no roteiro de quem vem para NY. Mas na próxima visita não deixem de incluir a Neue Galerie, uma pérola no Upper East Side, dedicada a arte e ao design austríaco e alemão do início do séc XX. Obras de Klimt (o quadro Adele Bloch-Bauer I é a menina dos olhos do museu), Egon Schiele, do movimento Wiener Werkstätte entre outros. A Neue Galerie foi fundada por Ronald Lauder, herdeiro da marca de cosméticos Estee Lauder, e pelo amigo e colecionador Serge Sabarsky e está localizado num pequeno palacete na esquina da 5th Avenue. Isto só, já vale a visita. No momento uma exposição dedicada ao russo Kandinsky “Vasily Kandinsky: From Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925” é a grande atração. Mas não saia de lá sem uma parada no Café Sabarsky com direito as delícias típicas como Bratwurst e a famosa torta de chocolate vienense.

Imagens: NYLocal*

Nos sigam no Instagram : nylocal !