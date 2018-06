New Kid on the Block

Mega loja para garotada que gosta de esporte no Upper West Side. Rookie USA tem mais de 500m2 e as marcas Converse, Nike, Jordan & Levi’s nas araras. O estoque é impressionante com coleções feminina e masculina (2 a 16 anos) além de acessórios & tênis. Quem tenta comprar roupa ou tênis para criança sabe como é difícil encontrar uma loja que tenha a grade completa com todos os tamanhos! O espaço foi feito com esta meninada na cabeça. Tem vídeo games, iPads, telas de TV e até uma imagem do jogador de basquete (holograma) Carmelo Anthony mantendo todo mundo ligado enquanto as mães fazem suas compras.

808 Columbus Ave (entre 97th & 98th Str)

Imagens: NYLocal

Para mais dicas de moda infantil e Teens em NY : http://www.nylocalguides.com/category/fashion-kids/ e http://www.nylocalguides.com/category/teens/