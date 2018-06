Nossa lista de restaurantes este mês

Assim como shopping e atividades culturais, um jantar ou almoço num restaurante legal, é essencial no roteiro para NY. Além da própria experiência “culinária”, é uma boa oportunidade de se observar os locais em seu momento de lazer. Nova iorquino ama comer fora, faz parte do dia a dia e as opções são praticamente infinitas. Aqui uma lista nossa, bem pessoal, dos lugares que estivemos recentemente. Para reservas recomendamos o site Opentable.

Uncle Boons – Tailandês na charmosa área de Nolita. Atenção: eles capricham na pimenta! 7 Spring St (646) 370-6650

Estela – Wine bar em plena Houston St. Sempre cheio e animado. 47 E. Houston St. (212) 219-7693

East Pole – Um pouco de downtown no Upper East Side. Os donos são do super cool Fat Radish no Lower East Side. 133 E 65th St. (212) 249-2222

ABC Cocina –Tapas com assinatura de Jean-Georges Vongerichten. Não precisa dizer mais nada. 38 E 19th St (212) 677-2233

Charlie Bird – Clima de hip hop (música alta) e menu italiano. 5 King St (212) 235-7133

American Cut – Steakhouse para os carnívoros na cidade. Do Iron Chef Marc Forgione. 363 Greenwich Street (212) 226-4736

Fica a dica!

Imagem: ABC Cocina