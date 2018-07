NY Fashion Night Out

A 4a. edição do Fashion Night Out acontece no dia 6 setembro com mais de 500 lojas participantes em NY.

Muito shopping, celebridades e free samples! A lista completa de eventos você encontra no site oficial www.fashionsnightout.com

Para os fãs do designer Michael Kors uma oportunidade unica! Ele vai estar ao vivo e a cores participando de um karaokê na sua boutique da Madison Ave. Tudo regado a Prosecco e muitos brindes celebrando o evento. 667 Madison Avenue @ 6pm

Nosso evento favorito: desenhe sua própria bolsa na Stella McCartney !