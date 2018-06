NY no inverno: o que levar na mala.

Nós recebemos muitos emails perguntando sobre o que levar na mala para enfrentar o inverno nova iorquino. O segredo para curtir NY com frio é se vestir em camadas. Sim, porque é frio lá fora mas um calor senegalês dentro das lojas e restaurantes com o aquecimento ligado.

Opte por tons escuros e mais fechados. Dizem que nova iorquino só se veste de preto. É verdade. É prático pois está sempre com cara de bem vestido, não suja no metrô e você pode emendar o programa do dia com o jantar da noite sem problemas.

As dicas de uma mala básica valem para toda família, inclusive crianças.

Começando de baixo para cima:

Botas de couro ou borracha (no caso de neve).

Meias de lã.

Para os muito friorentos, uma blusa térmica. A Uniqlo tem a melhor seleção com vários modelos.

Uma sweater de lã. Cashmere é sempre o ideal pois além de esquentar não faz volume. Novamente, a Uniqlo tem todas as cores e modelos e com preços excelentes.

Calça comprida. Pode ser jeans (fique com os mais escuros), lã ou veludo. A dica de uma calça térmica por baixo fica para aqueles dias que a temperatura vai abaixo de zero.

Luvas, gorro e cachecol. Por favor nada de usar aquelas mega luvas de esquiar que não te deixam nem abrir uma porta direito.

Um casaco bom e quente. O ideal são os de down, aqueles de nylon com forro de penas. Para quem é alérgico é fácil de encontrar os com forro anti-alérgico. Estes casacos estão cada vez mais leves e com menos volume. Ninguém quer ficar igual aquele bonequinho do Michelin!

E por fim não esqueça do protetor para os lábios (tenha um sempre dentro da bolsa), creme para as mãos e um delicioso hot chocolate de vez em quando!

Onde encontrar:

Uniqlo

666 5th Avenue @ 53rd St

Paragon

867 Broadway @ 18th St

Bloomingdales (as lojas de departamento costumam dedicar um andar só para casacos nesta época do ano)

1000 3rd Avenue @ 59th St

Tip Top Shoes

155 W 72nd St (entre Columbus & Amsterdam)

Imagem: Uniqlo