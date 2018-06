A dica de programa para este final de semana: NYC Wine & Food Festival. Gastronomia é assunto sério na Big Apple e o evento oferece palestras, jantares e workshops com alguns dos grandes chefs locais (Mario Batali é um dos convidados) e do mundo. Garantia de muita bebida e muita comida! Mas o mais bacana é saber que todo lucro do festival é doado para o Food Bank of New York e para o projeto Share Our Strength, ambos voltados para o combate à fome.

Mais informações e tickets no site oficial. Check it out!

De 11 – 14 outubro

Mais dicas de eventos em NY: http://www.nylocalguides.com/category/agenda/

