O look do inverno …

[galeria id=5521]

Com o inverno a todo vapor as nova iorquinas desfilam os novos looks pela ruas de NYC. Tão importante quanto o casaco, as peles e os acessórios é a cor do batom e a cor do esmalte. Sim, batom e esmalte também mudam de estação para estação e empresas como MAC e Nars investem muito tempo e dinheiro para lançar suas coleções como qualquer grande designer de moda. Este inverno, por exemplo, apostaram no look “combinandinho”, esmalte e batom no mesmo tom. A cor vedete foi chamada de oxblood (vinho) e as embalagens sofisticadas viraram objetos do desejo.

Mais sobre tendências de beleza no nosso site www.new-york-local.com

Imagens: Beauty Report by NYLocal