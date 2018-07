Desde 1954 o Ballet The Nutcracker (O Quebra-Nozes) encanta o público em NY e faz parte de uma das tradições de final de ano da cidade. A coreografia de George Balanchine e os efeitos especiais (a cena dos floquinhos de neve vale qualquer coisa) criam momentos mágicos que realmente ficam na lembrança da gente. Quem assistiu quer voltar. Além disso, o teatro está localizado no Lincoln Center que na época do Natal consegue ficar mais bonito ainda.

Tickets online.

Até 30 dezembro

David H Koch Theater

Lincoln Center

70 W 63rd Street

Imagem: NYTimes