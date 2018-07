O restaurante do Public Theater – The Library

O Public Theater acaba de ser completamente renovado.

O teatro abriu suas portas em 1967 com a estréia mundial do musical Hair.

Além de um calendário de peças e musicais incríveis, o restaurante do teatro é um show a parte.

Estamos falando aqui do novíssimo The Library, localizado no mezzanino do teatro. O ambiente é aconchegante, chic e super charmoso.

Já dá pra sentir que vai ser um sucesso, ainda mais sabendo quem está nos bastidores: Andrew Carmellini e Luke Ostrom, leia-se Locanda Verde e The Dutch.

The Library

425 Lafayette Street (Astor Place), (212) 539-8777

Imagem: The Library