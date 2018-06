One Dish Menus: restaurantes especializados

A nova onda de restaurantes que são idealizados a partir de uma receita vem crescendo em NY. Na verdade o menu oferece mais opções, mas o conceito e nome nasceram à partir de algum prato específico.

No La Maison du Croque Monsieur o simples sanduíche de origem francesa tem no menu opções como peito de peru, atum, bacon e variedades doces para a sobremesa.

No Meatball Shop a atração prinicpal são almôndegas em várias opções de carnes e ainda risotos, saladas e acompanhamentos.

No Rice To Riches o arroz doce ganha ingredientes como café, amêndoas, chocolate e cookies & cream.

O Flex Mussels, tem versões com tempero tailandês, mexicano, provençal e ainda pratos chamados “not mussels” com salmão, ostras e atum.

No S’Mac, especializado em macarrão com molho de queijo, o menu oferece: brie, cheddar, manchego, goat cheese e ainda variações com temperos indianos, cajun e acompanhamentos variados.



New Yorkers sempre procuram o “the best of the best” de cada especialidade e estes restaurantes são um sucesso por aqui!

Experimente.

photo: NYlocal