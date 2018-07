Paris em NY

O melhor da virada da estação em NY é saber que tem um mooonnnte de lugares novos abrindo a cada semana. No Upper East Side a parada obrigatória é a patisserie Maison Kayser. Conhecida em Paris pela qualidade do pão que não leva fermento comercial, tem um balcão cheio de delícias e um café com um menu de saladas e sanduíches. Para completar o clima parisiense, os garçons vestem a tradicional camisa de marinheiro listrada.

De dar água na boca!

Maison Kayser

1294 Third Avenue (entre 74th & 75th St)

212-744-3100

Imagens: NYLocal