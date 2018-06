Picasso em P&B

O outono é sem dúvida a grande temporada de shows e exposições em NY. Se o Metropolitan tem Andy Warhol, o Guggenheim tem Picasso. A partir de hoje cerca de 120 trabalhos incluindo pinturas, esculturas e gravuras, todas em P&B, enfeitam as paredes do icônico museu (este já vale uma visita!). As obras produzidas durante período de 1904-1971 comprovam mais uma vez a disposição deste artista em explorar novas técnicas e temas.

Picasso Black and White

Até 23 janeiro, 2013

1071 Fifth Ave @ 89th Street

