NY Fashion Week começa hoje e a melhor pedida é visitar a pop up store da Opening Ceremony no Pier 57: Opening Ceremony BTW (by the water). Além da sua própria linha e de marcas como Rihanna for River Island, o espaço vai abrigar delícias como a Dominique Ansel Bakery, berço do famoso Cronut ( Croissant + Donut). Ótimo programa também para observar o povo fashion da cidade.

Pier 57 @ Hudson River Park (altura da 15th St)