Pop Up Stores de Natal

NY está repleta de pop up stores nesta época do ano. Fizemos uma seleção com as nossas favoritas:

Wired – Para os tech obsessed é uma festa. Totalmente interativa e com as últimas novidades em gadgets. Impressoras, speakers, GPS’s e até uma TV para dentro do chuveiro.

Até 23/12

583 Broadway (entre Houston & Prince Sts.)

ter – dom 11am – 7pm

Warby Parker – Os óculos que estão na lista de Papai Noel de todos nova iorquinos criou um espaço charmoso e com uma ótima seleção. Agora é torcer para que mudem de ideia e fiquem por ali mesmo …

Até 30/1/2013

819 Washington St

seg – sáb 11am – 7pm

dom – 12pm – 6pm

Dannijo – Em Nolita é “O” lugar para se comprar as bijoux mais descoladas da cidade. Colares, pulseiras e até capinhas de iPhone.

Até 31/12

27 Prince Street

seg—sáb 11am—7pm

dom 11am—6pm

Nylon Magazine – A revista moderninha e cool reuniu o que há de melhor nos seus editoriais e trouxe para o espaço no Meatpacking Doc Martens, 3×1 jeans e esmaltes da marca Essie só para citar alguns.

Até 18/12

72 Gansevoort St (entre Washington & Greenwich Sts.)

Seg – sáb – 12pm -7pm

Dom – 12pm – 5pm

Imagens: NYLocal, Dannijo, Nylon Mag