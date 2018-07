Qual o melhor queijo-quente de NY?

Para provar que em NY o que não falta é opção de programa, aqui vai uma sugestão para quem procura algo diferente e divertido. A 3a. edição do Big Cheesy na Openhouse acontece nos dias 23-24 março. A competição do melhor queijo-quente da cidade reune os melhores “sanduicheiros”, incluindo os campeões de 2011 e 2012 com o público elegendo o vencedor. São sete os competidores este ano: Keith Klein’s Milk Truck (vencedor 2011), Lucy’s Whey, Melt Shop (vencedor 2012), Murray’s Cheese Bar, Say Cheese UWS, Sons of Essex and wichcraft . Tudo acompanhado da cerveja made in Brooklyn, Sixpoint Brewery. Você tem 1 hora para provar, degustar, votar no seu favorito e torcer!

Tickets e mais informações no site oficial.