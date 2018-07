Reformar é preciso

A Reformation não é simplesmente uma boutique que mistura o novo com vintage nas suas araras. Eles vão um pouco além reformando peças encontradas em brechós e criando um vestido “novo” e único por exemplo. One of a kind como se diz em inglês. Aqui você também encontra uma pequena coleção desenvolvida pela proprietária Yael Aflalo. Mas novamente a pegada é diferente e Yael usa somente tecidos disponíveis no estoque naquele momento na produção. A boutique é espaçosa e clean e apesar desta preocupação de reciclar não abre mão dos avanços tecnológicos. Um iPad permite o cliente a tirar uma foto com a roupa nova e dividir com seus amigos via Facebook, Twitter etc.

23 Howard Street

(entre Crosby & Lafayette St)

imagem Carla Lemos-Modices