Relax & Detox!

Todo final de ano é aquela overdose de comida e bebida e quem nunca se arrependeu da comilança que atire a primeira rabanada. Adicione o stress das compras e das festas e entramos no ano novo exaustos e com alguns Kgs a mais.

Para quem está em NY e quer se recuperar desta maratona aqui vão duas sugestões para o período pós festas:

Soulcycle – A academia só de spinning oferece aulas avulsas para quem quiser queimar as calorias extras. 45min intensos comandados pelos melhores instrutores da cidade. $32 + $3 aluguel da sapatilha. As aulas devem ser reservadas online. Escolha a Soulcycle mais perto de você.

Virayoga – A professora Elena Brower é a favorita dos nova iorquinos. Começe o ano com uma aula de 3 hrs, New Years Day Viracity, aberta para todos os níveis e com certeza capaz de relaxar qualquer um. $40. Reservas online.

Imagem: Soulcycle, Virayoga