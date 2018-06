It’s time ! Um dos eventos de mais sucesso na cidade começa no próximo dia 14. NYC Restaurant Week é uma grande oportunidade para se conhecer alguns dos melhores restaurantes de NY sem gastar muito. São mais de 300 participantes com preço fixo de $25 (almoço) e $38 (jantar) para 3 pratos. Bebidas, taxes e gorjetas não incluídos. Atenção: a promoção vale de seg – sex somente (domingos a critério de cada restaurante). Reservas podem ser feitas através do Opentable e é absolutamente um must!

A gente recomenda: A Voce (Columbus), Bar Boulud, Isola Trattoria, Maialino and Nobu.