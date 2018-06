Marquem nas agendas: Shakespeare in the Park está de volta. Todos os anos milhares de nova iorquinos e visitantes têm o privilégio de participar deste evento que já é uma tradição na cidade. Shakespeare em pleno Delacorte Theater no Central Park e com entrada franca ! Imperdível.

Este ano as duas peças escolhidas foram The Comedy of Errors e Love’s Labour’s Lost, a New Musical (adaptação) . Informações sobre tickets e horários no site oficial.

Para o programa ficar mais bacana, um picnic antes da peça no gramadão do Great Lawn é um must. Algumas sugestões de onde encontrar o necessário para sua montar sua própria cesta: Eli’s, Le Pain Quotidien, Eataly, Dean & Deluca.