Skate x Física = tudo a ver

É tarefa difícil fazer qualquer criança se interessar por física e seus fundamentos. Nariz torcido na certa! Mas o The New York Hall of Science prova que se ensinada de uma maneira interessante a garotada presta atenção e muito. Entra Tony Hawk, o “Pelé” dos skates, ídolo dos praticantes deste esporte. O NYSci montou um skatepark onde através de brincadeiras, atividades e demonstrações aprende-se sobre gravidade, força e velocidade e como estes elementos se aplicam nas manobras radicais do skatista. Tudo muito interativo com skateboards, videos e muito mais. Super cool !

Independente desta exposição e de ser um pouco fora de mão, vale uma visita ao Science Hall. O espaço é feito com as crianças em mente com muitos brinquedos educativos e atende a todas as idades, inclusive os bem pequenos.

Até 22 abril