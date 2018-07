Smorgasburg: o mercado gourmet mais moderno de NY

Os mercados gourmets vem ganhando destaque em NY por promoverem chefs desconhecidos mas que trazem muita criatividade e novidades para quem gosta de experimentar o que há de melhor na cidade.

O Chelsea Market (http://chelseamarket.com/events/) organiza eventos no mercado e também nas redondezas do Meatpacking District com paradas em “food carts” e até passeio no Highline Park pra fazer a digestão.

O Eataly (http://eatalyny.com/), mercado gourmet italiano do famoso Mario Batali, tem programação intensa com degustação de vinhos, aulas de culinária e lições de italiano durante os eventos com presença de chefs famosos.

Pra quem gosta de descontração, gente moderna e bonita, o Smorgasburg no Brooklyn (http://www.brooklynflea.com/smorgasburg/) é a melhor opção. O mercado reúne os melhores chefs do Brooklyn com clima de feirinha vintage. Aos sábados fica em Williamsburg e no domingo no DUMBO. São quase 100 stands com comidinhas, utensílios para a cozinha e muita agitação.

