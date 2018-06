Sucos da moda

[galeria id=5644]

It’s all about the juices … Esta frase virou moda entre os nova iorquinos. A onda de detox pegou firme e os famosos cleansing juices chegaram as prateleiras dos supermercados e lojinhas de produtos naturais. O BluePrint foi um dos pioneiros mas algumas marcas foram mais longe como a Organic Avenue que já tem várias lojas espalhadas pela cidade. Até Danny Meyer, conhecido pelos seus restaurantes 11 Madison, Union Square Cafe e Shake Shack , entrou na onda e assina a linha Creative Juice. Segundo Meyer seus sucos além de nutritivos são saborosos e podem ser apreciados como um “bom vinho”. A gente não duvida!

Imagens: divulgação