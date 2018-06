[galeria id=8200]

Uma andada rápida pelas ruas de NY e você percebe um item must have no guarda-roupa das nova iorquinas: a jaqueta militar. Lisa ou com estampa camuflada, é versátil , fácil de combinar e dá um charme especial em qualquer look. Para quem quer o real deal, uma lojinha na Houston tem uma boa seleção e até acessórios originais. Fica a dica!

Army & Navy Bags

177 E Houston St

Imagens: The Sartorialist, NYLocal