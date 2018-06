Terroir @ The Porch

A High Line é um dos projetos de mais sucesso na história recente de NY. E com o final do inverno, passear por ali fica mais agradável ainda com os jardins floridos. Esta época também significa a volta do wine bar Terroir localizado no trecho ao ar-livre conhecido como The Porch. Vinhos e cervejas artesanais, beliscos e vista para o Hudson é tudo que a gente precisa para curtir esta estação. Bom final de semana !

O café abre diariamente

Spring Hours: 12:00 – 8:30 PM

Summer Hours: 12:00 – 9:00 PM

Imagem: Nicole Franzen