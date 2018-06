A expectativa para estréia do filme Great Gatsby, baseado no clássico de F. Scott Fitzgerald, é grande. A direção é de Baz Luhrmann com Leonardo di Caprio e Carey Mulligan nos papéis principais e trilha sonora de Jay Z, Florence and the Machine e Beyoncé só para citar alguns. Miuccia Prada assina o guarda-roupa glamuroso de Daisy Buchanan, personagem de Carey Mulligan e a Tiffany’s criou uma coleção de joias limitada. Vale a pena uma parada na 5th Avenue para ver suas vitrines que estão simplesmente lindas. Atenção para a tiara de brilhante! Outra colaboração bacana ficou por conta da Brooks Brothers, uma das marcas preferidas do autor, que lançou a The Great Gatsby Collection of Menswear inspirada nos arquivos da companhia.

Agora é só esperar até dia 10 de maio …