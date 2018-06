[galeria id=7496]

Tem hotel novo na cidade: The High Line Hotel. Localizado num antigo seminário com ares góticos em Chelsea. Rodeado das melhores galerias de arte, restaurantes, boutiques e, obviamente, a High Line, a antiga linha de trem transformada em parque e uma das top atrações de NY.

O hotel conta com um simpático jardim na frente, bicicletas e uma filial do Intelligentsia Coffee no lobby. O decór vintage lembra os cenários dos filmes de Harry Potter.

O High Line Hotel é uma boa opção para quem quer fugir um pouco do burburinho do centro e curtir um clima de bairro como um real New Yorker.

Imagens: NYLocal