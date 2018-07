NY respira moda em setembro com a Fashion Week.

Na Target , nossa #1 discount store, mais uma edição do The Shops @ Target. Marcas & designers conhecidos desenvolvem mini coleções cheias de estilo mas com preços para nós mortais.

Desta vez tem Odin (moda masculina),The Curiosity Shoppe (objetos), Patch NY (decoração) e a super Kirna Zabete (moda feminina). Corra porque o sucesso é grande ! Até 20 outubro.

Target em NY fica na 517 E 117th Street & FDR