A primeira edição do Tribeca Film Festival aconteceu em 2002 com o objetivo de ajudar a levantar a cidade pós o ataque terrorista de 11 de setembro. Robert de Niro é um do seus idealizadores. De lá para cá o festival cresceu e já faz parte do calendário de NY. Este ano tem mais ! Os tickets já estão à venda no site oficial. O evento vai além das telas de cinema, com palestras, painéis e vários programas com entrada franca. Que tal assistir Os Pássaros de Hitchcock num telão ao ar livre com vista para a Estátua da Liberdade?

Tribeca Film Festival

17-28 abril