O Margaret Mead Film Festival no Museum of Natural History é um ótimo programa para quem gosta de documentários e curtas. O festival reúne cerca de 29 filmes de 20 países diferentes todos com uma pegada mais social e cultural. Este ano o Brasil recebe uma homenagem especial. No dia do encerramento será exibido o filme Tropicália seguido de uma Brazilian Dance Party. Perfeito para fechar um domingo de frio na Big Apple!

Informações e tickets no site oficial.