Warhol no Met

Já está aberta ao público a tão esperada exposição de Andy Warhol no Metropolitan Museum of Art. “Regarding Warhol: Sixty Artists , Fifty Years” apresenta cerca de 50 trabalhos do artista pop lado a lado de nomes como Jeff Koons, Cindy Sherman, Keith Haring e Murakami só para citar alguns. Todos eles sofreram alguma influência ou impacto de Warhol em suas obras. Espalhados pelas galerias encontramos os icônicos retratos de Jackie O , Marilyn Monroe e Elvis Presley além de videos e instalações. Uma verdadeira festa para os olhos ! A lojinha na saída tem localização estratégica para não deixar ninguém sair de mãos vazias. Atenção para os chocolates com algumas de suas frases mais conhecidas ( …everyone will be famous for 15 minutes…) .

Até 31 dezembro.

Met Museum

1000 Fifth Ave @ 82nd St

Imagens: Met Museum; NYLocal

Para mais dicas de Arte em NY em português: http://www.nylocalguides.com/category/art/