[galeria id=5701]

WRK pelo lado de fora parece mais um pátio com alguns objetos abandonados do que a entrada de uma loja. Suba a escada e encontrará um espaço grande, com objetos e móveis vintage misturados com jeans e acessórios. A ideia é esta: clima de garage sale. Para completar uma sala nos fundos pode mudar e abrigar eventos ou jantares. Super cool!

32 Prince St @ Mott St

212-947-2281

Imagens: NYlocal