Olhar Sobre o Mundo

Da raíz aos grãos

São várias as matérias primas que dão origem à farinha. São vários os processos que fazem com que a farinha seja o que é dentro do pacote, nas mesas de nossas casas. São várias as formas de consumo. E são várias as farinhas. Uma das mais conhecidas é a farinha de mandioca. Nomeada popularmente como ‘macaxeira’, a mandioca é uma raiz comestível originária do oeste do Brasil e um dos alimentos mais consumidos no nordeste, região onde se concentra...