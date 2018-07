80 anos de Cristo Redentor Há 80 anos que a paisagem do Rio de Janeiro é pontuada pelo Cristo Redentor, inaugurado em 12 de outubro de 1931, após 5 anos de obras. Símbolo da Cidade Maravilhosa, o monumento, localizado no topo do morro do Corcovado, a 709 metros acima do mar, recebe visitas de muitas pessoas ao redor do mundo. Um emblema do cristianismo, o monumento se tornou um dos ícones mais reconhecidos internacionalmente do Rio e do Brasil. No dia 7 de julho de 2007, em Lisboa, no Estádio da Luz, o Cristo foi eleito uma das novas sete maravilhas do mundo. E de braços abertos.