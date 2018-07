Festa do Divino Espírito Santo Celebrada neste ano entre os dias 4 e 12 de junho, a Festa do Divino, como é conhecida, seguiu o mesmo roteiro com a novena, benção das bandeiras de fiéis e mais 20 desfiles distribuídos pelos 10 dias de comemoração. A Festa do Divino Espírito Santo é uma das mais importantes manifestações culturais do calendário de São Luiz dso Paraitinga. Segundo o costume, a festividade tem início na Igreja Matriz da cidade, destruída por uma enchente em 2010. Em 2011, surgiu o projeto de reconstruí-la.