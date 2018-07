Ocupe o planeta Com mais de um mês de manifestações, o movimento Ocupe Wall Street (Occupy Wall Street) ganhou importância ao atrair a atenção internacional e o respeito de várias organizações como a ONU. O protesto conseguiu arrecadar recentemente US$ 300 mil. Seu nascimento foi discreto, quando alguns manifestantes começaram a acampar em protestos contra Wall Street em Manhattan. Em pouco tempo, as manifestações tomaram grandes proporções; centenas de milhares de pessoas protestavam não apenas nos Estados Unidos, mas também em países vizinhos, na Europa e no Brasil.